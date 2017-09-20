Фура груженая банками вылетела в кювет из-за пьяного водителя
Инцидент произошел, когда большегруз направлялся из Румынии в Молдову, неподалеку от таможенного пункта Албица.
Инцидент произошел, когда большегруз направлялся из Румынии в Молдову, неподалеку от таможенного пункта Албица.
Водителем оказался уроженец Турции, которому помогал напарник. Не справившись с управлением, водитель фуры, перевозившей банки, съехал в кювет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, сообщает agora.md.
В ходе допроса выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.