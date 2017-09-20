Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске арестовали на два месяца

«23 августа суд заочно вынес постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве Драчева в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента фактического задержания на территории РФ», — сообщила «Интерфаксу» помощник врио председателя Центрального районного суда Хабаровска Ирина Виничук.

Видео Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера склонили к явке с повинной

Как уточнили агентству в Следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю, в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю Аллахверанова отправили сразу после допроса накануне вечером. Как сообщалось ранее, правоохранительные органы склонили молодого человека к явке с повинной. Во вторник он сдался.

Аллахверанова обвиняют в убийстве Драчева во время драки. Инцидент произошел 20 августа у одного из кафе в Хабаровске. Молодой человек скрылся сразу после случившегося, его объявляли в международный розыск.