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10:23 (мск), источник: Интерфакс

Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске арестовали на два месяца

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Фигурант дела об убийстве в Хабаровске чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анар Алияр оглы Аллахверанов проведет в СИЗО два месяца.

«23 августа суд заочно вынес постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве Драчева в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента фактического задержания на территории РФ», — сообщила «Интерфаксу» помощник врио председателя Центрального районного суда Хабаровска Ирина Виничук.

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Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера склонили к явке с повинной

Как уточнили агентству в Следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю, в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю Аллахверанова отправили сразу после допроса накануне вечером. Как сообщалось ранее, правоохранительные органы склонили молодого человека к явке с повинной. Во вторник он сдался.

Аллахверанова обвиняют в убийстве Драчева во время драки. Инцидент произошел 20 августа у одного из кафе в Хабаровске. Молодой человек скрылся сразу после случившегося, его объявляли в международный розыск.

По факту убийства было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позднее следствие переквалифицировало действия молодого человека на п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Следствие затем возбудило еще одно уголовное дело, его фигурантами стали сотрудники Росгвардии, которые не предотвратили трагедию. Их обвиняют по статье «халатность».

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