Три человека пострадали в результате столкновения троллейбуса со столбом в Нижнем Новгороде 19 сентября

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области. ДТП произошло утром в 06:45 на проспекте Героев, 9.

Согласно информации, 32-летний водитель троллейбуса ЗИУ 682 В, следовавшего по маршруту № 3, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры троллейбуса. Водитель получил ушиб грудной клетки, два пассажира — 57-летний мужчина и 36-летняя женщина — сотрясение головного мозга. Все трое после осмотра в больнице были отпущены.