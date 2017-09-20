Приезжий из Киргизии нацарапал на мемориале Линкольну в Вашингтоне свое имя

Источник: AP 2017

«18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США Линкольну в городе Вашингтон был задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, он выцарапал монетой на постаменте мемориала свое имя», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в полицейском участке в Вашингтоне подтвердили, что гражданин Киргизии был задержан на основании обвинения в совершении акта вандализма. «На следующий день задержанный был отпущен с указанием явиться на судебное заседание, назначенное на начало октября», — пояснил собеседник агентства.

«Стоимость нанесенного ущерба, установленная судом, составила $2 тыс.», — уточнил он.