Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Израиле украинец избил соотечественницу, приняв её за россиянку
Удивительные факты о сексе из мира животных
Михаил Лабковский: «Не мучайте ребенка садом»
Скончался Виктор Кременюк
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
СМИ: Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10:40 (мск), источник: Интерфакс

Приезжий из Киргизии нацарапал на мемориале Линкольну в Вашингтоне свое имя

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — В Вашингтоне задержали гражданина Киргизии, совершившего акт вандализма в отношении мемориала президенту США Аврааму Линкольну, сообщили в среду «Интерфаксу» в пресс-службе киргизского Министерства иностранных дел.

Источник: AP 2017

«18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США Линкольну в городе Вашингтон был задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, он выцарапал монетой на постаменте мемориала свое имя», — сказал представитель пресс-службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, в полицейском участке в Вашингтоне подтвердили, что гражданин Киргизии был задержан на основании обвинения в совершении акта вандализма. «На следующий день задержанный был отпущен с указанием явиться на судебное заседание, назначенное на начало октября», — пояснил собеседник агентства.

«Стоимость нанесенного ущерба, установленная судом, составила $2 тыс.», — уточнил он.

Представитель пресс-службы добавил, что посольство Киргизии в Вашингтоне связалось с гражданином республики для оказания необходимой правовой помощи. «Он подтвердил инцидент и раскаялся в содеянном», — отметил собеседник агентства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Вандалы повредили стеклянный купол в только что открывшемся парке "Зарядье"
Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации
«Нафтогаз» подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
СМИ назвали возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Спорт
«Спартак» полетел за индульгенцией: анонс матчей Кубка России ЦСКА прибыл в Курск молодежным составом, а "Спартак" улетел в Краснодар на игру с "Кубанью" с пятичасовой задержкой из-за поломки самолета
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Для россиян снизили ставку по ипотеке до 6,45%
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь