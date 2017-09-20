Уровень фекального загрязнения Байкала во много раз выше допустимого предела
Об этом говорят результаты исследований учёных Лимнологического института СО РАН.
Об этом говорят результаты исследований учёных Лимнологического института СО РАН.
Хуже всего ситуация возле турбаз — и жертв, и, возможно, виновников экологического бедствия. К примеру, в прибрежных водах Мухорского и Куркутского заливов, напротив «Мандархана» норма превышена в восемь раз. Близ турбаз «Фрегат» и «Наратей» — в четыре раза. Из всех проверенных районов побережье Малого Моря — самое грязное. Результаты исследований учёные отправили в прокуратуру.