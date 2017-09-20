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11:27 (мск), источник: Вести Иркутск

Уровень фекального загрязнения Байкала во много раз выше допустимого предела

Об этом говорят результаты исследований учёных Лимнологического института СО РАН.

Источник: Вести Иркутск

Хуже всего ситуация возле турбаз — и жертв, и, возможно, виновников экологического бедствия. К примеру, в прибрежных водах Мухорского и Куркутского заливов, напротив «Мандархана» норма превышена в восемь раз. Близ турбаз «Фрегат» и «Наратей» — в четыре раза. Из всех проверенных районов побережье Малого Моря — самое грязное. Результаты исследований учёные отправили в прокуратуру.

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