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11:28 (мск), источник: РИАМО

Поезда в Москву задерживаются на Октябрьской железной дороге из‑за проблем контактной сети

РИАМО — 20 сен. Ряд пассажирских поездов по направлению в Москву и другие города задерживается на Октябрьской железной дороге из-за неисправности контактной сети, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.

«В результате неисправности контактной сети на направлении Москва — Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги задерживаются пассажирские поезда № 20 Москва — Санкт-Петербург, № 16 Москва — Мурманск, № 30 Москва — Санкт-Петербург, № 134 Казань — Санкт-Петербург, № 50 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 110 Астрахань — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Опоздания поездов составляют от 32 минут до 4 часов 6 минут. Специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени задержек поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «пассажирам», вкладка «фактическое движение поездов».

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