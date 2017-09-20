Поезда в Москву задерживаются на Октябрьской железной дороге из‑за проблем контактной сети
РИАМО — 20 сен. Ряд пассажирских поездов по направлению в Москву и другие города задерживается на Октябрьской железной дороге
РИАМО — 20 сен. Ряд пассажирских поездов по направлению в Москву и другие города задерживается на Октябрьской железной дороге
«В результате неисправности контактной сети на направлении Москва —
Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «пассажирам», вкладка «фактическое движение поездов».