УМВД: В Калининграде неизвестные похитили с карты студента 17 тысяч рублей

Источник: Калининград.Ru

По просьбе лжеспециалиста 20-летний студент сообщил конфиденциальные реквизиты своей банковской карты, с помощью которых тот перевёл себе деньги, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Во избежание подобных случаев полицейские призывают калининградцев быть бдительными и советуют:

— ни при каких обстоятельствах не называйте незнакомцам (в том числе тем, кто представляется банковскими служащими) конфиденциальные сведения о номере карты, персональных данных владельца, защитном коде (три цифры на обороте) и сроке действия.

— не отвечайте на сообщения от незнакомого абонента о выигрыше, подарочной открытке, просьбе о помощи, заблокированной карте и тому подобном.

— избегайте предоплаты покупок в интернете, особенно у незнакомых людей и в непроверенных магазинах.

— не передавайте банковскую карту посторонним (официанту, продавцу) для совершения покупок — злоумышленник может сделать дубликат или переписать данные.

— если вы даёте объявления о продаже или покупке, не указывайте номер телефона, к которому «привязана» банковская карта. Для таких операций безопаснее приобрести отдельную SIM-карту.