В Уярском районе перевернулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие

Источник: РИА "Новости"

На федеральной трассе перевернулся автобус с пассажирами.

По данным портала 112.krskstate.ru, ДТП произошло в Уярском районе Красноярского края, на 905 км трассы Р-255. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, автобус следовал по маршруту «Нижний Ингаш — Красноярск».

Известно, что в происшествии есть пострадавшие. Их количество дорожные полицейские сейчас уточняют. На месте работают экипажи ДПС, которые регулируют движение в этом районе.