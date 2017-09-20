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11:15 (мск), источник: Newslab.ru

В Уярском районе перевернулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие

Сейчас на месте работают полицейские, которые уточняют все обстоятельства происшествия.

Источник: РИА "Новости"

На федеральной трассе перевернулся автобус с пассажирами.

По данным портала 112.krskstate.ru, ДТП произошло в Уярском районе Красноярского края, на 905 км трассы Р-255. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, автобус следовал по маршруту «Нижний Ингаш — Красноярск».

Известно, что в происшествии есть пострадавшие. Их количество дорожные полицейские сейчас уточняют. На месте работают экипажи ДПС, которые регулируют движение в этом районе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю уточнили, что движение в месте аварии перекрыто в обоих направлениях.

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