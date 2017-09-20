В Уярском районе перевернулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие
Сейчас на месте работают полицейские, которые уточняют все обстоятельства происшествия.
Сейчас на месте работают полицейские, которые уточняют все обстоятельства происшествия.
На федеральной трассе перевернулся автобус с пассажирами.
По данным портала 112.krskstate.ru, ДТП произошло в Уярском районе Красноярского края, на 905 км трассы Р-255. Как пояснили в
Известно, что в происшествии есть пострадавшие. Их количество дорожные полицейские сейчас уточняют. На месте работают экипажи ДПС, которые регулируют движение в этом районе.
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