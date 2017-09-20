Мешок со скелетом человека нашли под мостом в пригороде Челябинска
Возбуждено дело по статье «Убийство». Горожан просят опознать одежду погибшего.
Возбуждено дело по статье «Убийство». Горожан просят опознать одежду погибшего.
Правоохранительные органы устанавливают личность человека, скелет которого лежал в мешке
Во время демонтажа трубы
«Личность погибшего, его возраст, пол, а также причины смерти устанавливают судмедэксперты. Назначен ряд исследований. Возбуждено дело по статье “Убийство”», — рассказал руководитель СО по Сосновскому району СУ СКР по Челябинской области Александр Колов.
Всех, кто опознал одежду погибшего и знает
Ольга Плеханова