Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лавров «поставил на место» Тиллерсона по Сирии
Удивительные факты о сексе из мира животных
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Калашникова полностью обнажилась на общественном пляже
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Apple показала новые iPhone
11:15 (мск), источник: dostup1.ru

Мешок со скелетом человека нашли под мостом в пригороде Челябинска

Возбуждено дело по статье «Убийство». Горожан просят опознать одежду погибшего.

Правоохранительные органы устанавливают личность человека, скелет которого лежал в мешке из-под стройматериалов под Челябинском, — граждан просят внимательно посмотреть на одежду погибшего, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во время демонтажа трубы из-под моста, ведущего из деревни Большое Баландино в деревню Прохорово (Сосновский район, Челябинская область), работники сделали жуткую находку. Внутри матерчатого мешка лежали человеческие череп и кости. На погибшем сохранилась одежда: куртка, спортивные штаны с красными лампасами, толстовка в клетку и кроссовки Adidas.

«Личность погибшего, его возраст, пол, а также причины смерти устанавливают судмедэксперты. Назначен ряд исследований. Возбуждено дело по статье “Убийство”», — рассказал руководитель СО по Сосновскому району СУ СКР по Челябинской области Александр Колов.

Всех, кто опознал одежду погибшего и знает что-либо о его личности или смерти, просят обращаться в ОМВД по Сосновскому району либо в Следственный отдел.

Ольга Плеханова

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Житель Бредов сядет на 5 лет за смекалку при хранении более 4 кг марихуаны
Челябинцев предупредили о распространении «птичьего» гриппа
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Задержаны подозреваемые в поджоге машин у офиса адвоката Учителя
В правительственных зданиях Каталонии начались обыски
СМИ назвали возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Спорт
«Спартак» полетел за индульгенцией: анонс матчей Кубка России ЦСКА прибыл в Курск молодежным составом, а "Спартак" улетел в Краснодар на игру с "Кубанью" с пятичасовой задержкой из-за поломки самолета
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым Спустя месяц после выхода первого выпуска шоу «Пусть говорят» телеведущий дал откровенное интервью
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь