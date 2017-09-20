Мешок со скелетом человека нашли под мостом в пригороде Челябинска

Правоохранительные органы устанавливают личность человека, скелет которого лежал в мешке из-под стройматериалов под Челябинском, — граждан просят внимательно посмотреть на одежду погибшего, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во время демонтажа трубы из-под моста, ведущего из деревни Большое Баландино в деревню Прохорово (Сосновский район, Челябинская область), работники сделали жуткую находку. Внутри матерчатого мешка лежали человеческие череп и кости. На погибшем сохранилась одежда: куртка, спортивные штаны с красными лампасами, толстовка в клетку и кроссовки Adidas.

«Личность погибшего, его возраст, пол, а также причины смерти устанавливают судмедэксперты. Назначен ряд исследований. Возбуждено дело по статье “Убийство”», — рассказал руководитель СО по Сосновскому району СУ СКР по Челябинской области Александр Колов.

Всех, кто опознал одежду погибшего и знает что-либо о его личности или смерти, просят обращаться в ОМВД по Сосновскому району либо в Следственный отдел.