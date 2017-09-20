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11:19 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске наркоман укололся прямо в маршрутке

В Челябинске наркоман укололся прямо в маршрутке на глазах у шокированных пассажиров.

Инцидент произошел сегодня, 20 сентября, в маршрутном такси № 17, который следовал с северо-запада на АМЗ.

«На Братьев Кашириных зашло нечто со стеклянными глазами, естественно, не оплатив проезд прошло в конец салона. Маршрутка была заполнена на половину, то есть народу было много! И это чудовище достало шприц и начало колоться прямо в маршрутке», — пишет очевидица происшествия в паблике «ЧП. ДТП. Челябинск».

По словам челябинки, от увиденного все пассажиры остолбенели. В салоне были практически одни женщины и дети.

«Но один из мужчин закричал водителю чтобы остановил и открыл заднюю дверь, и это чудовище продолжало колоться, потом встало и спокойно вышло из маршрутки. Люди что творится? До чего докатился наш мир? Как же так можно? Средь бела дня, происходит такое в общественных местах?», — возмущается жительница Челябинска.

В полиции Челябинска агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что информация будет проверяться.

«Будем уточнять, будем выяснять, поступали ли по факту инцидента обращения в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

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