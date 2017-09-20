В Березниках неизвестный сбил беременную женщину и скрылся
20 сентября около 10 утра недалеко от старого роддома по улице Пятилетки, 53 неизвестный водитель совершил наезд на беременную женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
20 сентября около 10 утра недалеко от старого роддома по улице Пятилетки, 53 неизвестный водитель совершил наезд на беременную женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
По информации портала 59.ru, сперва инцидент увидели очевидцы. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавшая была госпитализирована, ей оказали медицинскую помощь.
Сейчас устанавливается автомобиль и водитель, совершивший ДТП. По факту случившегося проводят проверку.