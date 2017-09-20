Омский Следком проверяет факт нападения бродячей собаки на ребенка

— В Омске проводится проверка по факту нападения бродячих собак на ребенка. Предварительно установлено, что 17 сентября в вечернее время ребенок гулял один на улице и, увидев бродячую собаку, стал кормить её чипсами. В этот момент животное укусило мальчика за руку, в результате чего ему причинен тяжкий вред здоровью.