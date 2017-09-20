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11:22 (мск), источник: Om1.ru

Омский Следком проверяет факт нападения бродячей собаки на ребенка

Животное укусило мальчика за руку, сломав ему кости левого предплечья.

Следователями регионального СКР проводится процессуальная проверка по факту нападения бродячей собаки на ребенка.

Как ранее писал Om.1, в понедельник, 18 сентября, в Детскую горбольницу № 3 доставили 9-летнего учащийся 3 класса. Врачи диагностировали у школьника укушенную рану левого предплечья и открытый перелом костей левого предплечья.

Иван Козлов, полковник юстиции, руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Омской области:

— В Омске проводится проверка по факту нападения бродячих собак на ребенка. Предварительно установлено, что 17 сентября в вечернее время ребенок гулял один на улице и, увидев бродячую собаку, стал кормить её чипсами. В этот момент животное укусило мальчика за руку, в результате чего ему причинен тяжкий вред здоровью.

Школьнику оказана необходимая медицинская помощь, он находится в больнице.

Процессуальное решение примут по результатам проверки. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, которые обязаны осуществлять своевременный отлов бродячих собак по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Виновным может грозить до 6 лет лишения свободы.

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