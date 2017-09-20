В Панинском районе гадюка укусила за палец 37-летнего воронежца

Источник: РИА "Воронеж"

Гадюка укусила 37-летнего жителя Воронежа в селе Пады Панинского района в четверг, 14 сентября. Мужчину госпитализировали в реанимацию. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заместитель главного врача Панинской райбольницы Любовь Крюкова во вторник, 19 сентября.

Воронежец приехал в село к другу. Мужчины пошли в лес собирать грибы. Горожанин срезал гриб. В это время его за палец укусила змея.

— Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ему провели противошоковое лечение, ввели противозмеиную сыворотку. Через два дня мужчину выписали. Он чувствовал себя хорошо, — рассказала Любовь Крюкова.

Это второй случай укуса гадюкой в Панинском районе в 2017 году.

— Каждый год бывает по два-три обращения. Как правило, все заканчивается благополучно только при условии вовремя оказанной медицинской помощи, — пояснила Любовь Крюкова.