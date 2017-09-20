В Панинском районе гадюка укусила за палец 37-летнего воронежца
Мужчина собирал в лесу грибы.
Мужчина собирал в лесу грибы.
Гадюка укусила 37-летнего жителя Воронежа в селе Пады Панинского района в четверг, 14 сентября. Мужчину госпитализировали в реанимацию. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заместитель главного врача Панинской райбольницы Любовь Крюкова во вторник, 19 сентября.
Воронежец приехал в село к другу. Мужчины пошли в лес собирать грибы. Горожанин срезал гриб. В это время его за палец укусила змея.
— Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ему провели противошоковое лечение, ввели противозмеиную сыворотку. Через два дня мужчину выписали. Он чувствовал себя хорошо, — рассказала Любовь Крюкова.
Это второй случай укуса гадюкой в Панинском районе в 2017 году.
— Каждый год бывает по
При укусе змеи нельзя отсасывать яд. Нужно зафиксировать конечность, как при переломе, положить холод на место укуса. Доставить пострадавшего в больницу.