Белорус разбил в Клайпеде семь машин, сбежал и получил €5 штрафа

Источник: Sputnik.by

По информации издания, ДТП произошло ночью 19 сентября на Балтийском проспекте.

Машина Renault, которой управлял неизвестный водитель, врезалась в семь автомобилей, припаркованных на проспекте. В результате механические повреждения получили Opel Zafira, Alfa Romeo, BMW, Toyota, Fiat и еще три транспортных средства.

После столкновения Renault вылетел на газон, а водитель скрылся. Впоследствии мужчина, управлявший авто, был установлен — им оказался 29-летний гражданин Беларуси. По предварительной информации, на момент ДТП молодой человек был трезв.