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11:19 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус разбил в Клайпеде семь машин, сбежал и получил €5 штрафа

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Гражданин Беларуси был оштрафован в Литве на пять евро за массовое ДТП в Клайпеде, в котором механические повреждения получили семь легковых автомобилей, сообщило издание Klaipeda Diena.

Источник: Sputnik.by

По информации издания, ДТП произошло ночью 19 сентября на Балтийском проспекте.

Машина Renault, которой управлял неизвестный водитель, врезалась в семь автомобилей, припаркованных на проспекте. В результате механические повреждения получили Opel Zafira, Alfa Romeo, BMW, Toyota, Fiat и еще три транспортных средства.

После столкновения Renault вылетел на газон, а водитель скрылся. Впоследствии мужчина, управлявший авто, был установлен — им оказался 29-летний гражданин Беларуси. По предварительной информации, на момент ДТП молодой человек был трезв.

Сообщается, что полиция выписала белорусу штраф в размере 5 евро. Возмещать убытки владельцам поврежденных машин будет страховая компания.

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