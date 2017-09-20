В Подмосковье возбудили первое уголовное дело после серии исчезновений людей

О серии исчезновений инвалидов и пожилых людей в Московской области сообщил 15 сентября телеканал «Россия». Они, по словам родственников, выходили из дома в магазин или в банк и после этого не возвращались. Собеседники канала уверены, что этих людей держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. Одна из пострадавших рассказала сотрудникам полиции, что неизвестные отобрали у нее документы и заставили попрошайничать, а если она приносила менее двух тысяч рублей, ее жестоко избивали.