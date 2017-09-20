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11:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Угонщики разбили три машины, скрываясь от погони в Хабаровске

Сотрудники Росгвардии задержали одного из троих подозреваемых в похищении автомобиля.

Источник: Губерния онлайн

В Железнодорожном районе Хабаровска сотрудники Росгвардии задержали угнанную «Тойоту Терсел» после разрушительной погони. По вине похитителей «Терсела» пострадали три иномарки — «Ниссан Теана» и две «Тойоты», сообщает портал «Губерния».

О пропаже «Терсела» с улицы Вахова хозяин заявил в полицию пару дней назад. Сегодня служащие вневедомственной охраны заметили угнанный автомобиль на улице Демьяна Бедного — иномарка чуть не врезалась в казенную машину. Водитель «Тойоты» свернул во дворы и выехал на улицу Свердлова, где сначала поцарапал «Ниссан», двигавшийся в направлении Карла Маркса, а затем врезался в припаркованную у обочины «Спасио». Оказавшись на Карла Маркса, «Терсел» протаранил «Короллу».

У остановки «Памятник партизанам» машину задержали. В угнанной «Тойоте» находились трое мужчин; двое успели сбежать, а третий подозреваемый заявил сотрудникам Росгвардии, что за рулем был не он. Фигуранта доставили в девятый отдел полиции, его сообщников разыскивают.

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