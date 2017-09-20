Угонщики разбили три машины, скрываясь от погони в Хабаровске

О пропаже «Терсела» с улицы Вахова хозяин заявил в полицию пару дней назад. Сегодня служащие вневедомственной охраны заметили угнанный автомобиль на улице Демьяна Бедного — иномарка чуть не врезалась в казенную машину. Водитель «Тойоты» свернул во дворы и выехал на улицу Свердлова, где сначала поцарапал «Ниссан», двигавшийся в направлении Карла Маркса, а затем врезался в припаркованную у обочины «Спасио». Оказавшись на Карла Маркса, «Терсел» протаранил «Короллу».