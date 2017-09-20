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11:29 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде при столкновении двух легковушек и автобуса пострадали три человека

ДТП произошло 19 сентября в Ворошиловском районе.

Источник: РИАЦ

Около 23 часов вечера водитель автомобиля «Лада», двигаясь по ул. Череповецкой в сторону ул. Ростовской, выехал на «встречку» и влетел в «Тойоту Камри». От удара иномарку отбросило на движущийся в попутном направлении автобус «Лиаз».

— В результате ДТП пострадали три человека: водители автомобиля «Лада-219170» и «Тойота Камри», а также 16-летняя пассажирка автобуса, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. — С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

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