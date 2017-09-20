В Гурьевском районе водитель Volkswagen на ходу выпрыгнул из горящего автомобиля
Во вторник, 19 сентября, в Гурьевском районе в ДТП попал Volkswagen. Об этом сообщает
Во вторник, 19 сентября, в Гурьевском районе в ДТП попал Volkswagen. Об этом сообщает
Авария произошла в 16:30 в посёлке Маршальское на ул. Центральной. Во время движения под капотом автомобиля Volkswagen произошло возгорание.
Водитель на ходу самостоятельно покинул салон. Иномарка продолжила движение и врезалась в дерево, после чего автомобиль загорелся. В результате происшествия водителя госпитализировали.