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12:23 (мск), источник: Клопс.ru

В Гурьевском районе водитель Volkswagen на ходу выпрыгнул из горящего автомобиля

Во вторник, 19 сентября, в Гурьевском районе в ДТП попал Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 16:30 в посёлке Маршальское на ул. Центральной. Во время движения под капотом автомобиля Volkswagen произошло возгорание.

Водитель на ходу самостоятельно покинул салон. Иномарка продолжила движение и врезалась в дерево, после чего автомобиль загорелся. В результате происшествия водителя госпитализировали.

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