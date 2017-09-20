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11:43 (мск), источник: РИА Новости

Полиция задержала подозреваемых в поджоге машин у офиса адвоката Учителя

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудники МВД России задержали троих подозреваемых по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Установлены трое лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Одного из подозреваемых задержали на территории Москвы, а двух других — на территории Липецкой области», — сказала Ирина Волк.

По ее словам, по местам проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющее значение для расследования дела.

«В настоящее время подозреваемые доставлены в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших следственных действий» — добавила представитель МВД.

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин на прошлой неделе написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке.

На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть». Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
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2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Саморуков
Если их посадят ( а повод есть и существенный , плюс материальный урон оплатить ) , то Путин однозначно наберёт баллы и даже среди интеллигенции .
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