Полиция задержала подозреваемых в поджоге машин у офиса адвоката Учителя

«Установлены трое лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Одного из подозреваемых задержали на территории Москвы, а двух других — на территории Липецкой области», — сказала Ирина Волк.

По ее словам, по местам проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющее значение для расследования дела.

«В настоящее время подозреваемые доставлены в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших следственных действий» — добавила представитель МВД.

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин на прошлой неделе написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке.