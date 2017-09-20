Дворцовая площадь оцеплена: на месте работает группа разминирования

В среду около одиннадцати утра группа разминирования приехала на Дворцовую площадь. Сотрудники ОМОН Росгвардии оцепили пространство вокруг Александрийской колонны.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, специалисты выехали на обследование бесхозного предмета.

Ранее сообщалось о поисках бомбы в жилом доме на улице Оптиков.

Некий мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил, что некая террористка «Татьяна Николаевна», проживающая в этом доме, собирается взорвать его.