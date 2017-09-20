Дворцовая площадь оцеплена: на месте работает группа разминирования
У Александрийского столпа обследуют подозрительный предмет.
У Александрийского столпа обследуют подозрительный предмет.
В среду около одиннадцати утра группа разминирования приехала на Дворцовую площадь. Сотрудники ОМОН Росгвардии оцепили пространство вокруг Александрийской колонны.
Как сообщили «Комсомольской правде» в
Некий мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил, что некая террористка «Татьяна Николаевна», проживающая в этом доме, собирается взорвать его.
А накануне