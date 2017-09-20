В Братском районе молодой человек лишился 110 тыс. рублей, покупая самосвал через Интернет
В Братском районе мужчина пытался купить самосвал через Интернет и лишился денег.
В Братском районе мужчина пытался купить самосвал через Интернет и лишился денег.
Как 20 сентября 2017 года сообщила
Он сказал потерпевшему, что он сначала должен перевести незначительную сумму, затем оказалось, что денег недостаточно для залога. После перечисления 25 тысяч рублей продавец заявил, что сумма не поступила, и предложил оформить перевод не на банковский счёт, а на телефон. Молодой человек продолжал выполнять требования продавца, у которого возникали всё новые и новые объективные причины попросить увеличения суммы залога. Так, он перевел 110 тыс. рублей. Покупатель стал ждать поставки из Ангарска автомобиля, а так называемый продавец удалил объявление с сайта и отключил телефон.
В результате доследственной проверки оперативниками установлено, что телефон продавца зарегистрирован в