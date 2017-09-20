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11:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Братском районе молодой человек лишился 110 тыс. рублей, покупая самосвал через Интернет

В Братском районе мужчина пытался купить самосвал через Интернет и лишился денег.

Как 20 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в дежурную часть полиции в Вихоревке поступило сообщение от 20-летнего молодого человека, который рассказал, что несколько дней назад он нашёл на интернет-ярмарке предложение о продаже специализированного автомобиля за 125 тысяч рублей. Низкую цену и срочность продавец объяснил необходимостью покупки земельного участка.

Он сказал потерпевшему, что он сначала должен перевести незначительную сумму, затем оказалось, что денег недостаточно для залога. После перечисления 25 тысяч рублей продавец заявил, что сумма не поступила, и предложил оформить перевод не на банковский счёт, а на телефон. Молодой человек продолжал выполнять требования продавца, у которого возникали всё новые и новые объективные причины попросить увеличения суммы залога. Так, он перевел 110 тыс. рублей. Покупатель стал ждать поставки из Ангарска автомобиля, а так называемый продавец удалил объявление с сайта и отключил телефон.

В результате доследственной проверки оперативниками установлено, что телефон продавца зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а счёт для перевода средств — в Липецке.

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