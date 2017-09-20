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11:54 (мск), источник: Nakanune.ru

В районе перевала Дятлова на Среднем Урале погиб турист: добраться до тела невозможно

Следственный комитет проверяет информацию о смерти туриста в районе перевала Дятлова на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сигнал о скоропостижной смерти мужчины поступил в правоохранительные органы Ивделя днем 18 сентября. На место нахождения тела выехали следователи СКР и сотрудники МЧС. Известно, что погибший был туристом.

«В связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, добраться до него пока не представляется возможным, необходимо привлечение специальной техники. В настоящее время решается вопрос о применении данной спецтехники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по итогам доследственной проверки обязательно будет принято процессуальное решение.

Напомним, недавно на перевале Дятлова нашли таинственный бункер. Сообщалось, что он может оказаться останцами Пура-Мунит-Ур.

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