В районе перевала Дятлова на Среднем Урале погиб турист: добраться до тела невозможно

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сигнал о скоропостижной смерти мужчины поступил в правоохранительные органы Ивделя днем 18 сентября. На место нахождения тела выехали следователи СКР и сотрудники МЧС. Известно, что погибший был туристом.

«В связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, добраться до него пока не представляется возможным, необходимо привлечение специальной техники. В настоящее время решается вопрос о применении данной спецтехники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по итогам доследственной проверки обязательно будет принято процессуальное решение.