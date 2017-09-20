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12:18 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В Ростовской области полицейские задержали 26-летнего водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские установили, что 19 сентября около двух часов дня в городе Шахты на улице Парковая водитель автомобиля «ВАЗ-2107» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку, после чего скрылся с места ДТП. Ребенку была оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции установили личность водителя и задержали его. Нарушитель привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП и нарушение ПДД.

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