В Ростовской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Ростовской области полицейские задержали 26-летнего водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает
В Ростовской области полицейские задержали 26-летнего водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает
Полицейские установили, что 19 сентября около двух часов дня в городе Шахты на улице Парковая водитель автомобиля «ВАЗ-2107» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку, после чего скрылся с места ДТП. Ребенку была оказана медицинская помощь.
Сотрудники полиции установили личность водителя и задержали его. Нарушитель привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП и нарушение ПДД.