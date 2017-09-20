В Ростовской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Полицейские установили, что 19 сентября около двух часов дня в городе Шахты на улице Парковая водитель автомобиля «ВАЗ-2107» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку, после чего скрылся с места ДТП. Ребенку была оказана медицинская помощь.