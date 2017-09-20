Заблудившуюся в поле кукурузы бабушку искали целую ночь под Ивацевичами

Сообщается, что 80-летняя пенсионерка отправилась встречать стадо коров, которое возвращалось с пастбища. Буренка, которую ждала бабушка, с дороги свернула и забрела в кукурузное поле ОАО «Обровское». Женщина пошла за животным и заблудилась.

На поиски бабушки отправились односельчане, милиция и сотрудники МЧС. Утром был найден платок женщины, а потом, через несколько часов, и она сама. Женщина обессилела и сидела на берегу мелиоративного канала.