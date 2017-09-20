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15:19 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани чиновник заключал контракты на 10 млн рублей с компанией своей жены

В Тимашевском районе активисты обнаружили конфликт интересов при исполнении муниципальных контрактов.

Источник: ЮГА.ру

Жители района обратились в проект ОНФ «За честные закупки». Активисты движения установили, что «Ремстройэнерго» получала подряды на ремонт уличного освещения, водопроводной сети и теплотрасс в Днепровском сельском поселении. С 2008 по 2009 год компания принадлежала нынешнему главе поселения, который супруг учредителя «Ремстройэнерго».

«Эксперты проекта установили, что с каждым годом доля выигранных компанией ООО “Ремстройэнерго” контрактов росла. Так, в 2013 году из общей суммы расходов поселения (24,9 млн рублей) ООО “Ремстройэнерго” получило около 4,1%, в 2014 году — 8% от 24,9 млн рублей, а в 2015 году — 10,5% от общей суммы расходов поселения в 26,3 млн рублей. В 2011 и в 2012 годах компания “Ремстройэнерго” получила контрактов в общей сложности на 6,2 млн рублей», — сообщает пресс-служба ОНФ.

С 2011 по 2015 год «Ремстройэнерго» выполнило работы по 14 контрактам. Координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта считает, что в этом есть конфликт интересов и нарушение закона.

«Со своей стороны, мы отправили информацию о выявленных фактах в районную прокуратуру и в УФАС по Краснодарскому краю», — добавил Антон Гетта.

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