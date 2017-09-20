Житель Советска проведет четыре года в тюрьме за поддельную купюру
Житель Советска проведет четыре года в тюрьме за сбыт поддельной пятитысячной купюры. Наказание он будет отбывать в колонии строго режима, сообщили в
Житель Советска проведет четыре года в тюрьме за сбыт поддельной пятитысячной купюры. Наказание он будет отбывать в колонии строго режима, сообщили в
Мужчина прекрасно знал, что купюра образца 1997 года выпуска является поддельной. Он решил ее «реализовать».
«Он попросил знакомого, не ставя последнего в известность о поддельности денег, приобрети букет цветов. Приятель зашел в цветочный магазин и купил цветы, а сдачу от покупки (4350 рублей) передал подсудимому», — рассказали в
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.
Отметим, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотических средств.