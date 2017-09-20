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15:28 (мск), источник: АиФ Калининград

Житель Советска проведет четыре года в тюрьме за поддельную купюру

Житель Советска проведет четыре года в тюрьме за сбыт поддельной пятитысячной купюры. Наказание он будет отбывать в колонии строго режима, сообщили в пресс-службе областного суда.

Мужчина прекрасно знал, что купюра образца 1997 года выпуска является поддельной. Он решил ее «реализовать».

«Он попросил знакомого, не ставя последнего в известность о поддельности денег, приобрети букет цветов. Приятель зашел в цветочный магазин и купил цветы, а сдачу от покупки (4350 рублей) передал подсудимому», — рассказали в пресс-службе суда.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

Отметим, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотических средств.

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