Житель Советска проведет четыре года в тюрьме за поддельную купюру

Мужчина прекрасно знал, что купюра образца 1997 года выпуска является поддельной. Он решил ее «реализовать».

«Он попросил знакомого, не ставя последнего в известность о поддельности денег, приобрети букет цветов. Приятель зашел в цветочный магазин и купил цветы, а сдачу от покупки (4350 рублей) передал подсудимому», — рассказали в пресс-службе суда.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.