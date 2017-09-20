Роструд завершил расследование падения автобуса в море на Кубани

Источник: РИА Новости

Автобус, который перевозил рабочих, опрокинулся в море в Краснодарском крае 25 августа. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых были госпитализированы. Позже один из пострадавших, получивших тяжелые травмы, скончался в краевой больнице.

«В ходе расследования установлено, что среди причин трагедии — нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, допуск индивидуальным предпринимателем к управлению автобусом лица, не прошедшего инструктажи, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний охраны труда, а также не прошедшего предварительный медосмотр и предрейсовый осмотр», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, были выявлены недостатки в работе технических служб ООО «Интерстрой», а именно отсутствие контроля за фактическим наличием автотранспорта, представляемого в компанию от подрядных организаций по поданным заявкам.

«По результатам расследования сформированы пакеты документов и переданы в прокуратуру по месту происшествия и в другие органы и организации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а также в Фонд социального страхования Российской Федерации для осуществления полагающихся выплат», — сообщил Роструд.