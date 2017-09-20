В Калининграде полиция задержала двоих водителей за повторную нетрезвую езду

26-летнего жителя Гвардейского района инспекторы ГИБДД задержали на улице Коммунистической в областном центре. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Форд». На требование инспекторов о прохождении медицинского освидетельствования водитель ответил отказом. Сотрудники полиции выяснили, что в июле текущего года нарушитель привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Ко второму происшествию, по данным полиции, причастна 30-летняя калининградка, управлявшая автомобилем «Хонда». Транспортное средство сотрудники ГИБДД остановили на Московском проспекте в Калининграде. У женщины полицейские выявили внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе разбирательств было установлено, что в апреле 2015 года женщина также привлекалась к административной ответственности за нетрезвую езду. Возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы.