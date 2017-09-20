Для успокоения пьяной женщины полицейские в Челябинске вынуждены были применить перцовый газ

Инцидент произошел 19 сентября в Металлургическом районе Челябинска во дворе дома по улице Часовая. Происходящее сняли на видео очевидцы. Пьяная компания распивала спиртные напитки, громко ругалась матом и буянила. На площадке гуляли дети. Чтобы прекратить пьянку в общественном месте, жители дома вызвали наряд полиции. Одной из нетрезвых женщин приезд стражей порядка явно не понравился. Она стала вести себя агрессивно и бросаться на полицейского.

Чтобы успокоить дебоширку, ему пришлось брызнуть ей в лицо из перцового баллончика.

«Дело в том, что граждане, в ходе пресечения правонарушения, оказали сопротивление и пришлось применять спецссредства. Четыре человека доставлены в отдел полиции Металлургического района Челябинска. Возбуждено административное дело по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — рассказала официальный представитель пресс-службы УВДМ Челябинска Любовь Гайнулина.