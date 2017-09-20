В Пинске пьяный горожанин угнал экскаватор

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Неработающий 42-летний Р. из Пинска, находясь в нетрезвом состоянии, за 10 минут сумел открыть замок, забраться в кабину, завести двигатель и поминай как звали.

Подробности — у официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко:

— Сообщение об угоне экскаватора в милицию поступило в минувшее воскресенье около 17 часов. Вскоре наряд отдела Департамента охраны обнаружил неподалеку пропавшую машину. Задержали и угонщика.

Р. не смог объяснить, зачем совершил преступление. Мол, просто хотел покататься. В технически исправном состоянии экскаватор передали предприятию.