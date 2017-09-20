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12:27 (мск), источник: Фонтанка

Бомбы на Дворцовой не нашли

Специалисты закончили проверку подозрительного предмета в центре Петербурга 20 сентября. Оказалось, что кто-то из туристов оставил сумку с одеждой.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», ОМОН к полудню снял оцепление с Александровской колонны на Дворцовой площади.

В подозрительной сумке, оставленной у ограды, оказались личные вещи, а именно одежда.

На данный момент с находки сняли оцепление, сотрудники Росгвардии уехали с Дворцовой площади.

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