Бомбы на Дворцовой не нашли
Специалисты закончили проверку подозрительного предмета в центре Петербурга 20 сентября. Оказалось, что
Специалисты закончили проверку подозрительного предмета в центре Петербурга 20 сентября. Оказалось, что
Как стало известно «Фонтанке», ОМОН к полудню снял оцепление с Александровской колонны на Дворцовой площади.
В подозрительной сумке, оставленной у ограды, оказались личные вещи, а именно одежда.
На данный момент с находки сняли оцепление, сотрудники Росгвардии уехали с Дворцовой площади.