​Землю в Верхнем Тагиле загрязнили мышьяком

По версии следствия, неустановленное лицо, имея дело с опасными веществами, загрязнило участок местности в Верхнетагильском городском округе. По имеющимся данным, в почву попали мышьяк, свинец, кадмий, а также нефтепродукты, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (Порча земли).

В настоящее время следователем СКР… решается вопрос о назначении… судебных экспертиз с целью определения объема ущерба и степени вреда, причиненного окружающей среде. Расследование уголовного дела продолжается.