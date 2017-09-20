Землю в Верхнем Тагиле загрязнили мышьяком
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Следователи выясняют, кто загрязнил землю в Верхнем Тагиле опасными веществами.
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Следователи выясняют, кто загрязнил землю в Верхнем Тагиле опасными веществами.
По версии следствия, неустановленное лицо, имея дело с опасными веществами, загрязнило участок местности в Верхнетагильском городском округе. По имеющимся данным, в почву попали мышьяк, свинец, кадмий, а также нефтепродукты, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (Порча земли).
В настоящее время следователем СКР… решается вопрос о назначении… судебных экспертиз с целью определения объема ущерба и степени вреда, причиненного окружающей среде. Расследование уголовного дела продолжается.
Виновному в порче земли грозит штраф до 200 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, отмечает СУ СК.