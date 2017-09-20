Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин и Лукашенко "утерли нос" Пентагону
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Вопреки санкциям брат короля Швеции запустит бизнес в Крыму
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Эрмитажные коты нашли новый дом
12:53 (мск), источник: УралПолит.ру

​Землю в Верхнем Тагиле загрязнили мышьяком

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Следователи выясняют, кто загрязнил землю в Верхнем Тагиле опасными веществами.

По версии следствия, неустановленное лицо, имея дело с опасными веществами, загрязнило участок местности в Верхнетагильском городском округе. По имеющимся данным, в почву попали мышьяк, свинец, кадмий, а также нефтепродукты, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (Порча земли).

В настоящее время следователем СКР… решается вопрос о назначении… судебных экспертиз с целью определения объема ущерба и степени вреда, причиненного окружающей среде. Расследование уголовного дела продолжается.

Виновному в порче земли грозит штраф до 200 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, отмечает СУ СК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россиянка пыталась вылететь из Турции в чемодане грузина
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Fitch: ЦБ не стоит медлить с решением о будущем Бинбанка
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Лидер «Христианского государства» задержан по запросу Поклонской
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
В правительственных зданиях Каталонии начались обыски
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым Спустя месяц после выхода первого выпуска шоу «Пусть говорят» телеведущий дал откровенное интервью
Недвижимость
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Совмещенный санузел: за и против
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь