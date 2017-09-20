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15:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане осудят троих экс-полицейских за инсценировку купли-продажи оружия

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении троих экс-сотрудников полиции, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Бывших стражей порядка обвиняют по статьям «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Превышение должностных полномочий должностным лицом», «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления».

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в июне, чтобы улучшить показатели служебной деятельности, четверо сотрудников полиции инсценировали сделку купли-продажи пистолета-пулемета. На роли продавца и покупателя полицейские угрозами привлекли двух мужчин, которые уже являются фигурантами другого уголовного дела. Мужчины сообщили о намерениях полицейских в ФСБ и все дальнейшие действия проходили под контролем представителей спецслужб. В результате 5 июня мужчина, инсценируя сбыт оружия, передал приятелю муляж пистолета-пулемета, который он ранее получил от сотрудников УФСБ РФ по РТ. После этого он был задержан сотрудниками полиции за якобы незаконный сбыт оружия. А затем подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ.

Свою вину соучастники признали частично.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный Казани для рассмотрения по существу.

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