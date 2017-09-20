В Татарстане осудят троих экс-полицейских за инсценировку купли-продажи оружия
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении троих
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении троих
Бывших стражей порядка обвиняют по статьям «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Превышение должностных полномочий должностным лицом», «Фальсификация результатов
Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в июне, чтобы улучшить показатели служебной деятельности, четверо сотрудников полиции инсценировали сделку
Свою вину соучастники признали частично.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный Казани для рассмотрения по существу.