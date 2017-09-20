В Татарстане осудят троих экс-полицейских за инсценировку купли-продажи оружия

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в июне, чтобы улучшить показатели служебной деятельности, четверо сотрудников полиции инсценировали сделку купли-продажи пистолета-пулемета. На роли продавца и покупателя полицейские угрозами привлекли двух мужчин, которые уже являются фигурантами другого уголовного дела. Мужчины сообщили о намерениях полицейских в ФСБ и все дальнейшие действия проходили под контролем представителей спецслужб. В результате 5 июня мужчина, инсценируя сбыт оружия, передал приятелю муляж пистолета-пулемета, который он ранее получил от сотрудников УФСБ РФ по РТ. После этого он был задержан сотрудниками полиции за якобы незаконный сбыт оружия. А затем подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ.