Появилось видео с места ограбления банка в Казани

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало о задержании 41-летнего казанца, подозреваемого в совершении вооруженного нападения на банк. 19 сентября днем он вошел в отделение, где, угрожая ножом одному из сотрудников, похитил порядка 157 тысяч рублей и скрылся.

Полицейские Казани и оперативники уголовного розыска МВД по РТ в кратчайшие сроки установили местонахождение мужчины и в течение двух часов с момента случившегося задержали его.

В результате проведенного расследования полицейские выяснили, что после ограбления злоумышленник уехал к себе на дачу в поселок Победилово, через два часа мужчина был задержан. Сотрудники полиции изъяли у него свыше 30 тысяч рублей. По месту жительства они обнаружили еще порядка 117 тысяч. Около семи тысяч рублей мужчина успел потратить.