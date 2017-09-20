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12:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео с места ограбления банка в Казани

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Появилось видео с места ограбления банка в Казани на улице Парина, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало о задержании 41-летнего казанца, подозреваемого в совершении вооруженного нападения на банк. 19 сентября днем он вошел в отделение, где, угрожая ножом одному из сотрудников, похитил порядка 157 тысяч рублей и скрылся.

Полицейские Казани и оперативники уголовного розыска МВД по РТ в кратчайшие сроки установили местонахождение мужчины и в течение двух часов с момента случившегося задержали его.

В результате проведенного расследования полицейские выяснили, что после ограбления злоумышленник уехал к себе на дачу в поселок Победилово, через два часа мужчина был задержан. Сотрудники полиции изъяли у него свыше 30 тысяч рублей. По месту жительства они обнаружили еще порядка 117 тысяч. Около семи тысяч рублей мужчина успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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