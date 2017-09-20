В Екатеринбурге иномарка протаранила реанимобиль

Днем 20 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Мельникова столкнулись Renault Sandero и реанимобиль. Фото с места происшествия в соцсеть «ВКонтакте» выложили очевидцы.

«Реанимацию не пропустила.. Однако водителю Сандеро плохо будет, если Реанимация с сиреной ехала», «Не успели заборчики новые поставить, как все, кранты», «Обновили новую дорогу! С почином обновленную ул. Татищева!», — пишут горожане в паблике «Типичный Екатеринбург» (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

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