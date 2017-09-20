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12:52 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде директор предприятия не выплатил свыше 229 млн рублей налога

В Калининграде сотрудники полиции совместно с УФСБ выявили факт уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость свыше 229 млн рублей. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Источник: Клопс.ru

«Полицейские установили, что к совершению преступления причастен генеральный директор одного из калининградских предприятий, занимающихся производством, хранением и реализацией алкогольной продукции. Вменяемые ему налоговые нарушения сотрудники УМВД и УФНС зафиксировали в ходе совместной выездной проверки и оперативных мероприятий», — пояснила Светлана Поставничая.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год 50-летний подозреваемый, являясь генеральным директором компании, с целью уклонения от уплаты налогов создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. Следователи СУ СК России по Калининградской области возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

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