В Самаре начался суд по факту обрушения пристани на Солнечной поляне

Напомним, вечером 5 сентября 2014 года на пристани села Солнечная поляна в Самарской области при посадке пассажиров на теплоход «Ом» отсоединился от металлической эстакады и обрушился сходной трап. Пострадали шесть женщин в возрасте от 39 до 80 лет, их госпитализировали с множественными травмами. По словам Фроловской, некоторые из них до сих пор не восстановили здоровье полностью.