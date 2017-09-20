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13:04 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре начался суд по факту обрушения пристани на Солнечной поляне

Суду предстоит опросить порядка 50 свидетелей.

В Промышленном районном суде начались слушания по уголовному делу в отношении директора ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Как рассказала Samru.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская, речь идет о п. «в» ч. 2. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, вечером 5 сентября 2014 года на пристани села Солнечная поляна в Самарской области при посадке пассажиров на теплоход «Ом» отсоединился от металлической эстакады и обрушился сходной трап. Пострадали шесть женщин в возрасте от 39 до 80 лет, их госпитализировали с множественными травмами. По словам Фроловской, некоторые из них до сих пор не восстановили здоровье полностью.

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