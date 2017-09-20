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14:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мужчина умер, подавившись едой в Акмолинской области

АСТАНА, 20 сен — Sputnik. Житель Акмолинской области скончался, предположительно, подавившись во время приема пищи, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

В Атбасарский РОВД 18 сентября поступило телефонное сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что ее сожитель, 1955 года рождения, поперхнулся во время употребления горячей еды. В результате мужчина скончался.

Полиция направила в морг тело без видимых признаков насильственной смерти для проведения экспертизы.

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