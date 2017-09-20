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14:25 (мск), источник: РБК

В районе перевала Дятлова при невыясненных обстоятельствах погиб турист

Управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области сообщило о смерти туриста в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления СК.

По данным СКР, 18 сентября в правоохранительные органы города Ивделя поступило сообщение о гибели мужчины в районе перевала Дятлова. Причина смерти туриста не уточняется. СКР начал доследственную проверку по факту гибели туриста.

В настоящий момент сотрудники СКР и МЧС России не могут добраться до труднодоступного места, где произошел инцидент. В ведомстве уточнили, что для доступа к району, где погиб турист, необходима специальная техника.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что туристическая группа, в состав которой входил погибший турист, не была зарегистрирована. Об этом сообщает «Интерфакс». «Сейчас в районе перевала Дятлова плохие метеоусловия, поэтому для сопровождения представителя Следственного комитета спасатели находятся в готовности» — отметил представитель пресс-службы.

В январе 2017 года туристы из Перми сообщили, что на перевале Дятлова обнаружен труп туриста. Тело мужчины было найдено в бытовке на горе Моттевчахль на высоте 1095 м. Температура в данном районе достигает минус 30 градусов.

Позднее в СКР сообщили, что погибшим оказался 47-летний житель Челябинской области. Вскрытие показало, что турист умер от переохлаждения.

В феврале 1959 года на перевале Дятлова погибли девять туристов-лыжников во главе с Игорем Дятловым. Все они состояли в турклубе Уральского политехнического института из Свердловска. Существует около 20 версий гибели группы. Согласно официальным данным, туристы погибли из-за переохлаждения. Однако у некоторых членов туристической группы были зафиксированы серьезные телесные повреждения.

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