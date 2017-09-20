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12:53 (мск), источник: РБК

Поклонская заявила о роли в задержании главы «Христианского государства»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РБК, что радикалов, которые призывали сжечь кинотеатры, правоохранительные органы задержали по ее депутатскому запросу.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сегодня стало известно, что ФСБ и МВД задержали лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.

Как раз по моему депутатскому запросу на имя Министра внутренних дел и Генерального прокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган
Наталья Поклонская
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Она так же добавила, что считает необходимыми усилить меры со стороны правоохранителей, «направленные на предупреждение любых проявлений экстремизма», и призвала признать фильм Алексея Учителя «Матильда» экстремистским материалом, «который собственно и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц».

Депутат подчеркнула, что «осуждала и осуждает» любое проявление насилия. «Абсолютно правовая ситуация с фильмом Матильда кем-то используется в целях, не имеющих никакого отношения к защите нашей истории и веры. Проявление экстремизма в данном вопросе — это часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих», — отметила она.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии
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Как юрист г-жа Поклонская хорошо понимает, что её действия могут быть квалифицированы как подстрекательство к противоправным проявлениям со стороны...
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