Поклонская заявила о роли в задержании главы «Христианского государства»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РБК, что радикалов, которые призывали сжечь кинотеатры, правоохранительные органы задержали по ее депутатскому запросу.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РБК, что радикалов, которые призывали сжечь кинотеатры, правоохранительные органы задержали по ее депутатскому запросу.
Ранее сегодня стало известно, что ФСБ и МВД задержали лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.
Как раз по моему депутатскому запросу на имя Министра внутренних дел и Генерального прокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган
Она так же добавила, что считает необходимыми усилить меры со стороны правоохранителей, «направленные на предупреждение любых проявлений экстремизма», и призвала признать фильм Алексея Учителя «Матильда» экстремистским материалом, «который собственно и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц».
Депутат подчеркнула, что «осуждала и осуждает» любое проявление насилия. «Абсолютно правовая ситуация с фильмом Матильда