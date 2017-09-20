Поклонская заявила о роли в задержании главы «Христианского государства»

Как раз по моему депутатскому запросу на имя Министра внутренних дел и Генерального прокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган

Наталья Поклонская