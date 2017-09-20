В Репьевке у спорткомплекса в центре села украли флаги РФ и района

Источник: РИА "Воронеж"

Репьевские полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей 20 и 24 лет, подозреваемых в краже. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделении МВД по Репьевскому району во вторник, 19 сентября.

По данным полиции, с территории Центра физической культуры и спорта в центре села пропали флаги Российской Федерации и района в июне 2017 года.

— По записям с камер видеонаблюдения не удалось установить личности грабителей. На записи видны только силуэты молодых людей. Помогли контакты с молодежью. Подробности раскрыть не могу, но именно это позволило выйти на след правонарушителей, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» участковый уполномоченный полиции Константин Морозов.

Подозреваемые признались, что хотели повесить флаги у себя дома в комнатах.