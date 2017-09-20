В Репьевке у спорткомплекса в центре села украли флаги РФ и района
Молодые люди хотели повесить полотнища у себя дома.
Молодые люди хотели повесить полотнища у себя дома.
Репьевские полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей 20 и 24 лет, подозреваемых в краже. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделении МВД по Репьевскому району во вторник, 19 сентября.
По данным полиции, с территории Центра физической культуры и спорта в центре села пропали флаги Российской Федерации и района в июне 2017 года.
— По записям с камер видеонаблюдения не удалось установить личности грабителей. На записи видны только силуэты молодых людей. Помогли контакты с молодежью. Подробности раскрыть не могу, но именно это позволило выйти на след правонарушителей, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» участковый уполномоченный полиции Константин Морозов.
Подозреваемые признались, что хотели повесить флаги у себя дома в комнатах.
В отношении сельчан возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Репьевцам грозит до 5 лет лишения свободы. Молодые люди ранее привлекались к уголовной ответственности.