В Екатеринбурге осужденный спрятался от сотрудников ГУФСИН в диване и чуть не задохнулся
В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН нашли осужденного, уклонявшегося от обязательных работ, в диване.
В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН нашли осужденного, уклонявшегося от обязательных работ, в диване.
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Дверь в квартиру открыла его сестра З. Она утверждала, что не знает, где находится ее брат, однако из дивана в комнате стали доноситься странные звуки. Как выяснилось, разыскиваемый спрятался от сотрудников ГУФСИН в диване.
Накануне, 19 сентября, неотбытое наказание в виде обязательных работ суд заменил на лишение свободы сроком 1 месяц 1 день в