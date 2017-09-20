В Екатеринбурге осужденный спрятался от сотрудников ГУФСИН в диване и чуть не задохнулся

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, мужчина был осужден по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Его приговорили к 250 часам обязательных работ, но от исполнения наказания он уклонялся. Сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН прибыли по месту жительства осужденного.

Дверь в квартиру открыла его сестра З. Она утверждала, что не знает, где находится ее брат, однако из дивана в комнате стали доноситься странные звуки. Как выяснилось, разыскиваемый спрятался от сотрудников ГУФСИН в диване.

По-видимому, ему стало не хватать воздуха, и он решил выбраться оттуда. Физическая сила и специальные средства сотрудниками ГУФСИН в отношении мужчины не применялись. Он был доставлен в мировой суд по Чкаловскому району.