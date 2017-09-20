Убийца матери найден мертвым в СИЗО Магнитогорска накануне суда

Следователи выясняют обстоятельства смерти 61-летнего узника СИЗО-2 в Магнитогорске (Челябинская область) — мужчина, зарубивший родную мать топором, был обнаружен в петле, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Обвиняемого, который в ближайшее время должен был предстать перед судом, сокамерники нашли мертвым в петле из простыни в СИЗО-2. Труп висел в туалете. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

«По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Погибший обвинялся в совершении убийства», — рассказал руководитель Орджоникидзевского межрайонного СО Магнитогорска СУ СКР по региону Михаил Малиновский.

Как выяснилось, дело в отношении арестанта заканчивали в Правобережном межрайонном СО. Мужчина давал признательные показания в ходе предварительного следствия, раскаиваясь в содеянном.

«Установлено, что горожанин в ходе очередной пьяной ссоры нанес несколько ударов топором по голове своей матери. Престарелая женщина скончалась в больнице», — рассказал замруководителя Правобережного межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Малахов.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, признав, что следствием собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд. Процесс должен был стартовать в ближайшие дни.