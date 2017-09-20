В Кунгуре произошло два крупных пожара

Сразу два крупных пожара произошли накануне вечером в Кунгуре. Первое возгорание случилось в поселке Кирова. Здесь по неустановленной пока причине загорелось несколько сараев. Ликвидацией пожара занимались пожарные спасатели городской службы спасения. Пострадавших удалось избежать. На ликвидацию огня потребовалось около часа.