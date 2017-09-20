Соцсети: пожар произошел в частном секторе в центре Ростова

Информация о пожаре в частном секторе на улице Мясникова между 11-й и 13-й линиями и видео с места происшествия размещены в паблике «Ростов-на-Дону. Главный» соцсети «ВКонтакте» в 12.02.

По словам очевидцев, из одного из домов резко пошел дым, после чего здание загорелось. Огонь охватил также стоящий рядом дом.

По версии свидетелей происшествия, причиной возгорания могли стать взрыв или утечка газа.

Напомним, в результате пожара площадью 10 тыс. кв. метров, произошедшего 21 августа в центре донской столицы, погиб один человек, 72 обратились за помощью к медикам. Уничтожено 108 частных домов и повреждено 89 квартир в 10 многоквартирных домах.