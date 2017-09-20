Работник краснодарской автомойки обокрал машину своей клиентки
Он забрал часть денег, лежащих в бардаке автомобиля.
Он забрал часть денег, лежащих в бардаке автомобиля.
В полицию Прикубанского округа Краснодара обратилась местная жительница. Она рассказала, что в течении дня возила с собой в бардачке машины 100 тысяч рублей. Вечером, она обнаружила пропажу части наличности — 20 тысяч рублей.
«Полицейские установили, что заявительница днем оставляла на непродолжительное время без присмотра свой автомобиль на автомойке, расположенного на улице Воровского. Стражи правопорядка опросили всех сотрудников данной организации и изучили имеющиеся записи с камеры видеонаблюдения, благодаря чему в краже был изобличен 24-летний работник автомойки», — сообщает
Злоумышленником оказался ранее судимый краснодарец. В отделе полиции он сознался в содеянном и пояснил, что на совершение преступления его толкнуло тяжелое материальное положение.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного. В случаи доказательства его вины, парню может грозить до пяти лет тюрьмы.