Работник краснодарской автомойки обокрал машину своей клиентки

В полицию Прикубанского округа Краснодара обратилась местная жительница. Она рассказала, что в течении дня возила с собой в бардачке машины 100 тысяч рублей. Вечером, она обнаружила пропажу части наличности — 20 тысяч рублей.

«Полицейские установили, что заявительница днем оставляла на непродолжительное время без присмотра свой автомобиль на автомойке, расположенного на улице Воровского. Стражи правопорядка опросили всех сотрудников данной организации и изучили имеющиеся записи с камеры видеонаблюдения, благодаря чему в краже был изобличен 24-летний работник автомойки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Злоумышленником оказался ранее судимый краснодарец. В отделе полиции он сознался в содеянном и пояснил, что на совершение преступления его толкнуло тяжелое материальное положение.