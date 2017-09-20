58-летний житель Андижанской области умер на хлопковом поле

Трагедия произошла 16 сентября на полях одного из фермерских хозяйств Избосканского района. Тело умершего было доставлено домой, в город Андижан, на автомобиле скорой помощи.

К сбору хлопка по всей республики привлекаются работники бюджетных организаций. Беременные женщины, а также сотрудники, которые не могут поехать на поля по состоянию здоровья, вынуждены за личные деньги нанимать людей, чтобы те собирали хлопок вместо них. Те, кто не в состоянии заплатить наемным рабочим, отправляют вместо себя знакомых или родственников.