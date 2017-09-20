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16:44 (мск), источник: Kommersant.uz

58-летний житель Андижанской области умер на хлопковом поле

В Андижанской области мужчина, который поехал на сбор хлопка вместо жены, умер на поле от сердечного приступа. Как сообщили источники Kun.uz в Андижанской области, им оказался 58-летний Музаффар Умрзаков.

Источник: Kommersant.uz

Трагедия произошла 16 сентября на полях одного из фермерских хозяйств Избосканского района. Тело умершего было доставлено домой, в город Андижан, на автомобиле скорой помощи.

Как выяснилось позже, жена погибшего работает уборщицей в общеобразовательной школе № 8 Андижанской области.

К сбору хлопка по всей республики привлекаются работники бюджетных организаций. Беременные женщины, а также сотрудники, которые не могут поехать на поля по состоянию здоровья, вынуждены за личные деньги нанимать людей, чтобы те собирали хлопок вместо них. Те, кто не в состоянии заплатить наемным рабочим, отправляют вместо себя знакомых или родственников.

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