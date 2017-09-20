Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Кремля на слова Моргана Фримена о России
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Этот шпион – Путин»: актер Фриман об «атаке РФ на демократию»
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
13:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Расстрелявшие охотоведов браконьеры явились в полицию с повинной

Охотники, расстрелявшие машину охотоведов, предстанут перед судом.

Напомним, на минувшей неделе два экипажа федеральных инспекторов во время ночного рейда в заказнике федерального значения «Кирзинский» обнаружили группу браконьеров, которые разделывали тушу убитой косули.

Заметив патрульных, преступники открыли огонь из ружей. Машины охотоведов были выведены из строя. Стрелки пытались скрыться. Поиски охотников длились неделю, и, как стало известно сегодня, они явились в полицию с повинной.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новосибирского солдата нашли мертвым в Кемеровской области
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Fitch: ЦБ не стоит медлить с решением о будущем Бинбанка
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Лидер «Христианского государства» задержан по запросу Поклонской
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
В Каталонии за подготовку к референдуму задержаны 14 чиновников
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь