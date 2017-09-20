Расстрелявшие охотоведов браконьеры явились в полицию с повинной

Напомним, на минувшей неделе два экипажа федеральных инспекторов во время ночного рейда в заказнике федерального значения «Кирзинский» обнаружили группу браконьеров, которые разделывали тушу убитой косули.

Заметив патрульных, преступники открыли огонь из ружей. Машины охотоведов были выведены из строя. Стрелки пытались скрыться. Поиски охотников длились неделю, и, как стало известно сегодня, они явились в полицию с повинной.