Осудили мужчину, который едва на задушил жену своего приятеля
В Чердынском районе суд рассмотрел материалы уголовного дела 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство.
В Чердынском районе суд рассмотрел материалы уголовного дела 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство.
В октябре 2016 года осужденный был в квартире своих знакомых в поселке Ныроб. После совместного распития алкоголя он стал душить руками 38-летнюю хозяйку квартиры.
— Когда женщина потеряла сознание, вмешался ее муж, который помешал мужчине довести свой преступный умысел на убийство до конца и прекратил его противоправные действия, — сообщает
Суд приговорил прикамца к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.