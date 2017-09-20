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13:36 (мск), источник: Новости Перми

Осудили мужчину, который едва на задушил жену своего приятеля

В Чердынском районе суд рассмотрел материалы уголовного дела 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство.

В октябре 2016 года осужденный был в квартире своих знакомых в поселке Ныроб. После совместного распития алкоголя он стал душить руками 38-летнюю хозяйку квартиры.

— Когда женщина потеряла сознание, вмешался ее муж, который помешал мужчине довести свой преступный умысел на убийство до конца и прекратил его противоправные действия, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Суд приговорил прикамца к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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