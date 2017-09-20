В Омске эвакуировали подземный переход у «Дома Туриста»
По легенде в переходе был обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на взрывное устройство.
По легенде в переходе был обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на взрывное устройство.
Ситуацию отрабатывали специалисты БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» и ЧОП «Охранный центр Охрана — 2001».
В ходе занятий охранник заметил в подземном переходе в центре Омска подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, о чем тут де сообщил в полицию. Пространство вокруг опасной находки было взято под охрану, а все работники торговых павильонов в переходе и находившиеся там омичи были эвакуированы.
Прибывшие на место полицейские установили, что подозрительный объект оказался муляжом взрывного устройства.
Мэрия Омска просит горожан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и быть бдительными.